ДТП

Один человек погиб в ночном ДТП в Ингушетии

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Один человек погиб, другой пострадал в ночном дорожно-транспортном происшествии в Ингушетии, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о наезде автомобиля Toyota Camry на дорожные отбойники на 579 км ФАД Р-217 «Кавказ» поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 02:10 мск.

Пострадавший попутным транспортом доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больнице в Назрани.

Детей среди участников ДТП не было, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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