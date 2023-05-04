Один человек погиб в ночном ДТП в Ингушетии

Сообщение о наезде автомобиля Toyota Camry на дорожные отбойники на 579 км ФАД Р-217 «Кавказ» поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 02:10 мск.

Пострадавший попутным транспортом доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больнице в Назрани.

Детей среди участников ДТП не было, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.