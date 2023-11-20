Один человек пострадал в ДТП в Ингушетии

«По прибытии спасателей на место дорожно-транспортного происшествия выяснилось, что произошло столкновение Nissan и BMW», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Он доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о трех ДТП за минувшее воскресенье, в результате которых один человек погиб и четверо пострадали.