Социальные услуги

Около 300 млн рублей выделено Ингушетии на заключение социальных контрактов в 2023 году

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Около 300 млн рублей выделено Ингушетии на заключение более 2 тыс. соцконтрактов с жителями республики в 2023 году в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову сообщил министр труда, занятости и социального развития Хаджибекир Муталиев, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

«Более 2 тыс. человек в Ингушетии в 2023 году смогут заключить социальные контракты в рамках нацпроекта «Демография», чтобы пройти обучение, открыть собственный бизнес или развить фермерское хозяйство», — сказал Муталиев.

Министр отметил, что средства могут быть использованы на развитие личного подсобного хозяйства, а также для прохождения обучения, чтобы повысить квалификацию или освоить новую специальность, что позволит им в дальнейшем трудоустроиться.

«Для нашей республики с высоким уровнем безработицы программа является весомой поддержкой. Особенно, если учесть, что большая часть заявителей выбирают индивидуальные предпринимательские инициативы и ведение личного подсобного хозяйства. Развивая свое дело, они создают новые рабочие места», — добавил он.

В 2022 году в Ингушетии социальным контрактом было заключено более 4,2 тыс. социальных контрактов. По словам Муталиева, их количество в текущем году  снизилось по причине того, что властями было принято решение увеличить единовременную сумму, которую получает заявитель.

«За время действия на территории нашей республики этой программы уже тысячи людей смогли изменить к лучшему свою жизнь. Очень большое количество людей открывает бизнес, от этого создаются дополнительные рабочие места, развивается экономика нашего региона. Социальный контракт не только помогает нам снизить безработицу, но также решает проблемы и в других сферах развития Ингушетии», — считает Калиматов.

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