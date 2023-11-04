Около 40 граммов марихуаны нашли у жителя Ингушетии

Ранее судимый за подобное деяние мужчина был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него нашли 39,56 граммов каннабиса.

Отделом дознания МО МВД России «Сунженский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России. Ему грозит крупный штраф, либо обязательные работы или лишения свободы на срок до трех лет.