Наркотики

Около 40 граммов марихуаны нашли у жителя Ингушетии

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В Сунженском районе правоохранители изъяли около 40 граммов марихуаны, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Ранее судимый за подобное деяние мужчина был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него нашли 39,56 граммов каннабиса.

Отделом дознания МО МВД России «Сунженский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России. Ему грозит крупный штраф, либо обязательные работы или лишения свободы на срок до трех лет.

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