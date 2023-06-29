Около 400 тыс. рублей перевела мошеннику жительница Ингушетии 

Отмечается, что в ОМВД России по Назрани обратилась горожанка с заявлением о том, что неизвестный, назвавшийся «Аркадием», под предлогом сделки, совершаемой через мобильное приложение, завладел ее деньгами. Она, поверив мошеннику, перевела на указанный им номер банковской карты 391 тыс. рублей.

В действиях «Аркадия» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

По данному факту проводится проверка.