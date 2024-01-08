Мошенничество

Около 50 тыс. рублей перевел житель Ингушетии лживому продавцу пшеницы и ячменя

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Житель Малгобека стал очередной жертвой дистанционных мошенников, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

В своем заявлении правоохранителям пострадавший отметил, что некий «Дмитрий», представившись менеджером иногородней агрофирмы, под предлогом продажи по объявлению, размещенному в сети «Интернет», ячменя и пшеницы, обманом вынудил его перевести на свой счет 47 тыс. рублей в счет оплаты товара.

Заказанные 6 тонн зерна покупатель не получил, а «продавец» заблокировал его телефонный номер.

Лживому менеджеру вменяется ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), полицией проводится проверка.

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