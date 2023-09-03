«В Ингушетии проживает около 500 семей, потерявших своих отцов, братьев или сыновей. Все они сотрудники правоохранительных органов, погибшие в борьбе с экстремистами и террористами», — написал руководитель субъекта.

По его словам, самый большой удар международные террористы нанесли народу в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. В результате этого масштабного преступления были убиты 98 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

«За этой статистикой стоят боль и горе живых людей, которые никогда уже не увидят и не услышат своих родных мужчин, героически пожертвовавших жизнями ради мира и стабильности в Ингушетии. В память об этих людях мы не имеем права забывать о том, каким разрушительным бедствием является терроризм для человечества. Мы постоянно должны работать над тем, чтобы такое никогда не повторилось», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что в День солидарности в борьбе с терроризмом в регионе проводится ряд мероприятий. На Мемориале памяти и славы в Назрани состоялась памятная акция с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественности и молодежи.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается каждый год — 3 сентября в память о трагических событиях в городе Беслане Северной Осетии, где в первые дни этого месяца в 2004 году в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.