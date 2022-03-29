Около 83 млн руб. получила Ингушетия из федерального центра для снижения уровня безработицы
Около 83 млн рублей получила Ингушетия из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, которые позволят снизить напряженность на рынке труда, сообщает ТАСС со ссылкой на Главу региона Махмуд-Али Калиматова.
«В целях снижения напряженности на рынке труда Республики Ингушетия в 2022 году на реализацию дополнительных мероприятий нам выделены из федерального бюджета средства в размере 82,8 млн рублей», — сказал Калиматов в интервью агентству.
По его словам, ситуация на рынке труда и занятости на конец марта текущего года по сравнению с прошлым годом улучшилась.
«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 25,3%, с 47,8 тыс. человек до 35,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составил 13,8%, тогда как в 2021 году он составлял 18,7%. Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде, составляет только 11 человек», — добавил руководитель субъекта.
Как сообщал ТАСС министр труда и занятости Ингушетии Хаджибекир Муталиев, в 2022 году в рамках реализации государственных программ республики, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, власти региона планируют трудоустроить более 11 тыс. человек.