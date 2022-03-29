Около 83 млн руб. получила Ингушетия из федерального центра для снижения уровня безработицы

«В целях снижения напряженности на рынке труда Республики Ингушетия в 2022 году на реализацию дополнительных мероприятий нам выделены из федерального бюджета средства в размере 82,8 млн рублей», — сказал Калиматов в интервью агентству.

По его словам, ситуация на рынке труда и занятости на конец марта текущего года по сравнению с прошлым годом улучшилась.

«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 25,3%, с 47,8 тыс. человек до 35,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составил 13,8%, тогда как в 2021 году он составлял 18,7%. Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде, составляет только 11 человек», — добавил руководитель субъекта.

Как сообщал ТАСС министр труда и занятости Ингушетии Хаджибекир Муталиев, в 2022 году в рамках реализации государственных программ республики, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, власти региона планируют трудоустроить более 11 тыс. человек.