Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День России

Как отметил сотрудник группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба, нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.

Анонимность гарантируется.

Напомним, День России — это торжество, связанное с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Праздник имеет фиксированную дату 12 июня и официально является выходным днем.