Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День России
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня России, обращается к жителям и гостям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
Как отметил сотрудник группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба, нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить по следующим телефонам служб экстренного реагирования:
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.
Анонимность гарантируется.
Напомним, День России — это торжество, связанное с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
Праздник имеет фиксированную дату 12 июня и официально является выходным днем.