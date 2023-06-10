Безопасность

Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День России

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня России, обращается к жителям и гостям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.

Как отметил сотрудник группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба, нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.

Анонимность гарантируется.

Напомним, День России — это торжество, связанное с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Праздник имеет фиксированную дату 12 июня и официально является выходным днем.

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