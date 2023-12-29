Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничные дни
Оперативный штаб в республике в преддверии подготовки и проведения новогодних праздников, обращается к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
В группе взаимодействия со СМИ «Ингушетии» сообщили, что гражданам нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих.
«При обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрение транспортных средств, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, необходимо информировать службы экстренного реагирования», — сказал собеседник издания.
По его словам, необходимо позвонить по следующим номерам:
телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-58;
телефон доверия УФСБ России по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
телефон доверия ГУ МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.
Анонимность гарантируется.