Безопасность

Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничный день

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Оперативный штаб в Ингушетия в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая текущего года, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.

Представитель группы взаимодействия со СМИ призвал не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать в службы экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.

Напомним: телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8(8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8(8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8(8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.

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