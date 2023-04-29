Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничный день
Оперативный штаб в Ингушетия в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая текущего года, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
Представитель группы взаимодействия со СМИ призвал не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать в службы экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.
Напомним: телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8(8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8(8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8(8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.