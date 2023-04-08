Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к обстрелам полицейских в Ингушетии

«Оперативным штабом в Ингушетии в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Мошхоев М. А. (1998 года рождения)», — сказал собеседник.

Как отметили в пресс-службе, по имеющимся данным, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

В отношении Мошхоева проводятся необходимые процессуальные действия.

По данным осведомленного источника в правоохранительных органах республики, накануне в лесополосе недалеко от села Новый Редант силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами бандгруппы.

Напомним, всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп члена банды Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения.

По данным управления ФСБ России по Ингушетии, после в селе Аки-Юрт в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г.1997 года рождения. В ходе осмотра места происшествия нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

7 апреля задержан 21-летний житель Малгобека Амир Боков, по предварительным данным, он является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).