Организации Ингушетии приглашают принять участие в социально значимом проекте

Премия России в области качества, инновационной активности, устойчивого развития рынка телекоммуникаций «Прометей» присуждается ежегодно на конкурсной основе за внедрение высокоэффективных методов устойчивого, инновационного развития, сообщили в Минцифры России.

Комплекс взаимосвязанных мероприятий некоммерческого проекта, критерии и методы оценки деятельности хозяйствующих субъектов позволят организациям-участникам получить дополнительные преимущества. Для участников предусмотрены льготные ставки оплаты участия по категориям предприятий (малые, средние, крупные).

Победителям и лауреатам конкурса будут вручены призы и дипломы. Они получат право указывать в рекламных проспектах, информационных письмах сведения о том, что являются победителями или лауреатами конкурса России, смогут активизировать инновационную, маркетинговую политику, повысить репутацию, имидж компании.

Премию присуждает совет по присуждению премии России в области качества, инновационной активности, устойчивого развития рынка телекоммуникаций «Прометей» на основе материалов по результатам экспертизы, рейтинговой оценки, проведенной экспертным советом.

К участию в конкурсе допускаются заявители: индивидуальные предприниматели, юридические лица Российской Федерации и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.

Конкурс проводится в категориях малые, средние, крупные предприятия по следующим номинациям: операторы междугородной/международной телефонной связи; операторы внутризоновой телефонной связи; операторы местной фиксированной телефонной связи; операторы сетей передачи данных (ПД); операторы подвижной связи; операторы выделенных сетей связи (телефонных, ПД); операторы универсального обслуживания; операторы обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов; другие операторы (выделенных сетей ПД или телефонных, телеграфной связи, персонального радиовызова и др.); операторы, предоставляющие каналы связи; операторы дата-центров; провайдеры web-хостинга; производители телекоммуникационного оборудования; производители программного обеспечения; организации, осуществляющие проектирование, создание инфраструктуры связи; организации, осуществляющие эксплуатацию инфраструктуры связи; организации, обеспечивающие деятельность предприятий, предоставляющих услуги связи; организации, взаимодействующие с предприятия.

Методологические документы конкурса размещены на сайте www. prometey. naqrt. com.