Финансы

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности стартует в Ингушетии

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В Ингушетии, как и во всех регионах страны начнется осенняя сессия онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Новый сезон откроет первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, которая проведет урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля». К трансляции можно подключиться 19 сентября в 9:30 по московскому времени или посмотреть во «ВКонтакте», где будет возможность задать вопросы лектору.

«Ставшие уже традиционными онлайн-уроки знакомят ребят с такими важными темами, как личное финансовое планирование, страхование и инвестирование, учат распознавать нелегалов и противостоять мошенникам. Уроки постоянно обновляются и дополняются новыми материалами и темами. Акцент делается на изучении конкретных финансовых продуктов — в осенней сессии, например, впервые пройдет онлайн-занятие по облигациям. Всего в расписание включены 21 актуальная тема и модуль по профориентации, на котором слушателям расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Изменился и сайт онлайн-уроков — он стал более современным и удобным. На ресурсе создан каталог, где можно подобрать занятие по модулю, классу и уровню сложности, открыта страница с ответами на часто задаваемые вопросы и инструкциями по подключению.

В проекте смогут принять участие школьники 8-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Лекции читают представители мегарегулятора, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. К занятиям можно подключаться как классом или группой, так и индивидуально из дома. Слушатели могут задавать вопросы в прямом эфире. Лекции продлятся до середины декабря.

В 2022 году к просветительскому проекту Банка России подключились все школы и средние специальные учебные заведения Ингушетии, а общее количество просмотров составило более 91 тыс.

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