Паломникам из Ингушетии напомнили, что вакцинация против Covid-19 для совершающих хадж-2023 обязательна

Отмечается, что с учетом требований министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все прибывающие на хадж паломники обязаны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингита четырехкомпонентной вакциной и против Covid-19 аккредитованными вакцинами, в список которых входит «Спутник V». Паломникам также рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа.

При посещении КСА каждый паломник обязан иметь медицинскую страховку, предусматривающую покрытие расходов на лечение, в том числе от заболевания коронавирусом в период нахождения на территории этого государства.

При возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже.

Также обращается внимание на то, что в случае обострения эпидемиологической ситуации по Covid-19 министерством хаджа и умры КСА может быть принято решение об изменении условий совершения паломничества и сокращении количества мест для паломников на основании квоты 2023 года.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в этом году Ингушетия получила полную квоту — 1,3 тыс. мест, что в разы больше, чем в 2022 году. Это случилось, потому что были сняты все ограничения, в том числе возрастные.

С 7 по 19 июня текущего года из аэропорта республики запланировано 14 прямых авиарейсов по маршруту «Магас — Джидда».