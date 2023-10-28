Педагог с 30-летним стажем стала очередной героиней рубрики о заслуженных учителях Ингушетии

Учитель русского языка и литературы второй школы сельского поселения Троицкое Сунженского района — «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Ветеран труда». Также она награждена почетной грамотой министерства просвещения России и почетной грамотой главы администрации города Сунжи.

«Профессию педагога я полюбила со школьной скамьи. Для меня примером для подражания был мой учитель русского языка и литературы Цуров Беслан Заудинович. Это был педагог с большой буквы, страстно влюбленный в свою профессию. В своей работе я стараюсь придерживаться принципов, которыми руководствовался мой наставник. Самым главным из них является уверенность в том, что любой ученик — это уникальная, разносторонняя личность, которой нужно помочь раскрыть свой потенциал», — цитирует Лизу Гатиеву пресс-служба Минобразования Ингушетии.

Отмечается, что за время своей работы в школе педагог выпустила не одно поколение учеников. Рассказывая о своем опыте поиска подхода к детям, она отмечает: «Перед тем, как зайти в класс, согрейте свою душу. Только учитель, любящий и принимающий детей такими, какие они есть, способен увлечь и повести за собой».