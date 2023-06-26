Прокуратура

Перед предпринимателем по требованию прокуратуры Ингушетии погасили задолженность на сумму 3,7 млн руб. 

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Минприроды Ингушетии погасила задолженность перед предпринимателем по требованию прокуратуры республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

 Как отмечается, при проведении проверки уставлено, что что между министерством природных ресурсов и экологии региона и ООО «Датум Групп» был заключен государственный контракт за разработку и доработку территориальных схем обращения с отходами потребления и производства на сумму 2,4 млн рублей. Фирма своевременно исполнила взятые на себя обязательства, но оплата не была произведена в установленный договором срок. Заложенность с учетом неустойки и пени составила около 3,7 млн рублей.

Прокуратурой республики в правительство Ингушетии было внесено представление, после чего задолженность перед субъектом предпринимательства полностью погашена.

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