Организованная перевозка детей требует соблюдения особых норм ПДД и специальных процедур, описанных в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей».

Водители автобусов перевозящих детей должны иметь категорию — «D» стаж вождения не менее года из последних двух лет. Все автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности и проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Под передним стеклом транспортного средства обязателен опознавательный знак «Перевозка детей» в виде квадрата желтого цвета. Кроме того, автобус должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием — ТАХОГРАФ, огнетушитель и прочее. В случае перевозки детей одним или двумя автобусами подается в Госавтоинспекцию уведомление об организованной перевозке.

Если поездка междугородняя, уведомление подается за 48 часов, а если автобус перемещается по городу или пригороде за сутки. Если же детей везут большой группой на трех или более автобусах, то подается уже не уведомление, а заявка на сопровождение колонны патрульными автомобилями Госавтоинспекции. Поскольку эта процедура требует большего объема проверок, срок подачи заявки составляет не менее десяти дней до планируемой поездки. Все правила организованной перевозки детей тщательно продуманы, доходчиво прописаны и нормативно закреплены. И вместе с этим некомпетентность организаторов, желание сэкономить на транспортных расходах, безответственность все это никуда не делось из нашей жизни. Поэтому, кто бы ни выступал организатором поездки, родителям стоит убедиться в том, что все требования нормативных процедур выполнены. Так, как речь идет о здоровье и жизни наших детей.

Предосторожность в данных мероприятиях должна быть на первом плане.