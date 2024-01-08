Первому Герою России Суламбеку Осканову 8 января исполнился бы 81 год

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района ЧИАССР. Еще до его рождения отец ушел на фронт, был защитником Сталинграда в Великую Отечественную войну. Но Родина не учла его заслуг, как и заслуг тысяч его соотечественников, которых отозвали со всех фронтов в феврале 1944 года, когда ингушский народ поголовно был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию.

После возвращения на Родину в 1957 году Суламбек Осканов окончил школу и начал заниматься в грозненском аэроклубе и вскоре поступил в легендарное Качинское высшее военное авиационное училище, где вскоре стал образцовым курсантом и примером для подражания.

В 1966 году лейтенант Суламбек Осканов начал службу, а в 26 лет уже был назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи. Отсюда перспективного офицера в 1970 году направили в Военно-политическую академию имени Ленина на летный факультет.

Затем была служба в Германии и Венгрии, а в конце 1987 года полковник направлен в Липецкий центр боевой подготовки и переучивания летного состава, который вскоре возглавил уже в звании генерал-майора.

В самые тяжелые перестроечные годы Суламбек Осканов не только сохранил Липецкий авиацентр, но и упрочил его положение. Генерал стал инициатором проведения в Липецке авиационных праздников, которые сначала проходили в аэропорту, а осенью 1991 года авиашоу состоялось на военном аэродроме. Суламбек Осканов помог сохранить клуб «Юных авиаторов» в Липецке, стал инициатором возведения мемориального комплекса летчикам, погибшим в мирное время при выполнении полетных заданий.

В 1990 году Суламбек Сусаркулович защитил диссертацию кандидата военных наук и получил звание «Заслуженный специалист Вооруженных сил СССР», а уже через год заочно окончил Военную академию Генерального штаба. Сам создал и возглавил первый в Советской армии профсоюз летного состава Военно-воздушных сил. Был депутатом Липецкого городского совета и руководил местным военным гарнизоном. При этом генерал-майор оставался действующим летчиком.

7 февраля 1992 года у МиГ-29, пилотируемого Суламбеком Оскановым, отказала система управления, у летчика будет всего несколько минут, чтобы, выйдя из облаков над поселком, на высоте 400 метров совершить невероятное: развернуть стремительно теряющий высоту самолет и отвести его в поле, в трех километрах от Хворостянки, у деревни Казельки, где не было людей.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Именем Суламбека Осканова названы улицы в Липецке и Ингушетии, аэропорт «Магас», два самолета, в память о нем в республике проводится турнир по боксу, в его родном селе Плиево открыт музей.