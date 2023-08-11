Первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Ингушетии
В Ингушетии зафиксированы подтвержденные случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Ранее это заболевание на территории республики не выявлялось, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что основным переносчики вируса являются комары. Резервуар инфекции — птицы и грызуны.
Заболевание начинается остро, с быстрого повышения температуры тела до 38 — 40 °C, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно в икроножных, потливости, головных болей. Лихорадочный период продолжается в среднем 5 — 7 дней, хотя может быть и очень коротким: 1 — 2 дня.
В редких случаях, приблизительно у 1 из 150 инфицированных людей развивается тяжелая форма заболевания, основным симптомом которой является поражение нервной системы — энцефалит (воспаление головного мозга), менингит (воспаление оболочек головного мозга).
Тяжелая форма заболевания может возникнуть у людей любого возраста, говорится в релизе.