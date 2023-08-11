Первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Ингушетии

Отмечается, что основным переносчики вируса являются комары. Резервуар инфекции — птицы и грызуны.

Заболевание начинается остро, с быстрого повышения температуры тела до 38 — 40 °C, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно в икроножных, потливости, головных болей. Лихорадочный период продолжается в среднем 5 — 7 дней, хотя может быть и очень коротким: 1 — 2 дня.

В редких случаях, приблизительно у 1 из 150 инфицированных людей развивается тяжелая форма заболевания, основным симптомом которой является поражение нервной системы — энцефалит (воспаление головного мозга), менингит (воспаление оболочек головного мозга).

Тяжелая форма заболевания может возникнуть у людей любого возраста, говорится в релизе.