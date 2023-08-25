План агротехнического ухода за лесными культурами на текущий год в Ингушетии выполнен на 93%

В республике агротехнический уход за лесными культурами на 2023 год запланирован на 191,8 га, выполнен на площади 176,8 га, что составляет 93%, отметил заместитель главы Минприроды республики по лесному направлению Али Султыгов.

«В Рослесхозе отметили этот результат как высокий показатель среди остальных регионов. По рубкам ухода, которые запланированы на площади 50 га, работы выполнены на 100%. На площади 10 га в ноябре 2023 года начнутся работы по подготовке почвы под лесные культуры будущего года. Кроме того, Минприроды Ингушетии намерено в пятый раз принять участие во всероссийской акции «Сохраним лес», в рамках которой планируется озеленение на площади 2 га», — рассказали в пресс-службе экологического ведомства.

Также замминистра проинформировал участников совещания, что по состоянию на 15 августа в регионе 32 действующих договоров аренды по лесным участкам. По 28 из них предоставлены проекты освоения лесов. Положительное заключение принято по 22 проектам. Через единый портал государственных и муниципальных услуг подано 7 проектов.