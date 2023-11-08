Экология

План по госпрограмме «Сохранение лесов» в Ингушетии выполнен на 100%

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План по госпрограмме «Сохранение лесов» в Ингушетии выполнен на 100%, сообщил на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым руководитель Минприроды региона Саварбек Холохоев.

Он отметил, что в рамках реализации нацпроекта в Сунженском районе было запланировано восстановление лесов на площади 145 га. Что касается «Сохранения уникальных водных объектов», в этом году проводилось оздоровление гидрографической сети реки Сунжи в Магасе, все запланированные работы выполнены.

«Была осуществлена расчистка участка протяженностью 1,3 км из запланированных 4,6 км. Объем выемки донных отложений составил более 124 тыс. м3», — отметил министр, добавив, что второй этап проекта будет реализован в 2024 году.

Руководитель субъекта подчеркнул, что оздоровлению реки Сунжи необходимо уделить первоочередное внимание, поскольку это позволит предотвратить дальнейшую деградацию водного объекта и улучшить экологические условия для проживания людей в столице республики. Речь идет о 12 тыс. человек.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что нацпроект «Экология» открывает новые возможности «для развития экологически чистой республики».

«Каждая составляющая этого проекта — оздоровление водных объектов, сохранение лесов — вносит свой вклад в общее дело сохранения природы и создания благоприятной окружающей среды для жизни населения. У нас есть цель — делать все возможное для улучшения экологии и устранения негативных последствий деятельности человека. Для этого важно эффективно реализовывать все задачи нацпроекта», — сказал Глава.

Стороны также обсудили строительство комплекса по обращению с ТКО. Саварбек Холохоев проинформировал, что на этой неделе будет заключен контракт на проектирование объекта в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района. Сроки строительства полигона будут определены в ПСД с учетом объемов работ. Начало строительства запланировано на первые месяцы 2025 года.

Глава Ингушетии считает, что это очень важная задача, так как необходимо переходить от выбрасывания мусора к его полноценной переработке.

Руководитель экологического ведомства также рассказал, что по программе «Вода России» в регионе очищено почти 400 км береговой линии различных водных объектов. За год участие в субботниках приняло более 176 тыс. человек.

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