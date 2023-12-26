По 8 лет колонии получили два жителя Ингушетии за сбыт героина

Отмечается, что мужчины в сентябре прошлого года, по предварительному сговору с третьим лицом, из тайника в Назрани приобрели около 42 граммов героина для последующего сбыта. Наркотическое средство они перевезли в Карабулак, где с помощью электронных весов расфасовали в 50 пакетиков. Часть из них они успели разместить в 8 «закладках» на различных улицах города, а другие свертки с героином оставили в автомобиле.

Осужденные должны были направлять информацию о местонахождении тайников третьему сообщнику, тот в свою очередь переправлять ее потенциальным покупателям наркотиков. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны правоохранителями с поличным.

Карабулакский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обоих к 8 годам исправительной колонии строгого режима.