Приговор

По 8 лет колонии получили два жителя Ингушетии за сбыт героина

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Двое жителей республики признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети «Интернет», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчины в сентябре прошлого года, по предварительному сговору с третьим лицом, из тайника в Назрани приобрели около 42 граммов героина для последующего сбыта. Наркотическое средство они перевезли в Карабулак, где с помощью электронных весов расфасовали в 50 пакетиков. Часть из них они успели разместить в 8 «закладках» на различных улицах города, а другие свертки с героином оставили в автомобиле.

Осужденные должны были направлять информацию о местонахождении тайников третьему сообщнику, тот в свою очередь переправлять ее потенциальным покупателям наркотиков. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны правоохранителями с поличным.

Карабулакский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обоих к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

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