По требованию прокуратуры Ингушетии закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса»
По требованию прокуратуры Назрановского района закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса», которые были выявлены во время мониторинга сети «Интернет», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Собеседник издания пояснил, что «дробление бизнеса» — это деление компании и искусственное распределение выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды.
Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь.
Между тем, распространение подобной информации нарушает интересы как неопределенного круга лиц, так и государства в целом.
Восемь исков, направленные прокуратурой в Магасский районных суд, рассмотрены и удовлетворены, доступ к ресурсам ограничен.