Прокуратура

По требованию прокуратуры Ингушетии закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса»

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По требованию прокуратуры Назрановского района закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса», которые были выявлены во время мониторинга сети «Интернет», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Собеседник издания пояснил, что «дробление бизнеса» — это деление компании и искусственное распределение выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды.

Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь.

Между тем, распространение подобной информации нарушает интересы как неопределенного круга лиц, так и государства в целом.

Восемь исков, направленные прокуратурой в Магасский районных суд, рассмотрены и удовлетворены, доступ к ресурсам ограничен.

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