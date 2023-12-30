По требованию прокуратуры Ингушетии закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса»

Собеседник издания пояснил, что «дробление бизнеса» — это деление компании и искусственное распределение выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды.

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Между тем, распространение подобной информации нарушает интересы как неопределенного круга лиц, так и государства в целом.

Восемь исков, направленные прокуратурой в Магасский районных суд, рассмотрены и удовлетворены, доступ к ресурсам ограничен.