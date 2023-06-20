Конкурс

Победитель первого фестиваля цветов в Ингушетии получит 300 тыс. руб.

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В Ингушетии впервые пройдет «Фестиваль цветов», инициированный руководителем республики Махмуд-Али Калиматовым.

В конкурсе смогут принять участие все, кто имеет цветники, палисадники, дворовые клумбы с красивым и оригинальным оформлением, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Хочу, чтобы как можно большее количество людей было мотивировано принять участие в этом конкурсе. Заодно мы сможем популяризировать цветоводство среди широких масс. Надо приучать людей к красоте, к полезному труду. Это часть культуры современных городов и сел, которая делает их уникальными. Цветы способны украсить любое место, где бы они ни росли, они создают особую атмосферу и настроение. Мы должны научиться украшать ими наши города, дворы, дома», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что первый этап конкурса пройдет с 22 июня по 20 июля — будет проходить отбор придомовых территорий для финального этапа.

Призовой фонд «Фестиваля цветов» составляет 1 млн рублей. Победитель получит вознаграждение в 300 тыс. рублей, за второе место предусмотрено 200 тысяч, за третье — 150 тыс. рублей. Остальные участники конкурса, занявшие с четвертого по десятое место, получат по 50 тыс. рублей.

Отметим, что в регионе проходит еще один конкурс — на лучшее подсобное хозяйство, инициатором которого также является Глава Ингушетии. В этом году он стартовал третий раз и его призовой фонд составляет 3 млн рублей.

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