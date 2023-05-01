Победителями и призерами Всероссийского юношеского турнира в Челябинске стали четверо ингушских дзюдоистов

Как сообщил корреспонденту нашей газеты руководитель ингушской сборной Илез Пугоев, победителями соревнований стали Рахим Хамхоев и Магомед Эсмурзиев, выступавшие в категориях до 46 кг и до 60 кг соответственно. Бронзовые награды завоевали Ислам Боков (50 кг) и Ислам Богатырев (90 кг).

Воспитанник спортивного клуба «Чемпион» Рахим Хамхоев на пути к высшей ступени пьедестала почета провел четыре короткие встречи, а полуфинальную схватку с представителем Свердловской области Александром Чувашевым и вовсе завершил за рекордно короткое время, потратив на соперника всего четырнадцать секунд.

Самым продолжительным поединком стал финальный — с представителем Ирана ингушский дзюдоист разбирался больше двух с половиной минут.

Встречи второго золотого медалиста сборной Ингушетии, Магомеда Эсмурзиева, напротив, получились продолжительными, порой даже с переходом в «голден скор». По результатам поединков он одержал пять уверенных побед и удостоился высшей награды в своем весе.

Выступавший в категории до 50 кг Ислам Боков успешно провел три встречи и вышел из группы, но затем в полуфинале уступил москвичу Ивану Юртаеву и смог побороться лишь за бронзовую медаль.

Самым длинным получился путь к пьедесталу почета ингушского тяжеловеса Ислама Богатырева — в рамках турнира ему пришлось доказывать свое превосходство над соперниками целых шесть раз. Взяв успешный старт, он уступил во втором круге финалисту соревнований, но в череде утешительных встреч не оставил шансов соперникам и по-праву удостоился места на пьедестале почета.

Бонусные баллы в копилку сборной республики принесли также Абдула Угурчиев, Рамзан Цечоев и Имран Мужухоев, занявшие седьмые места, которые идут в зачет командам.

Отметим, что Всероссийские соревнования памяти Юрия Федорова проходили в Челябинске 29 и 30 апреля. Местом проведения состязаний был выбран Региональный центр по дзюдо Челябинской области имени Миллера. Участниками турнира стали представители 44 субъектов России, а также дзюдоисты из Беларуси, Ирана и Казахстана — всего около 500 человек. Они разыграли 17 комплектов наград — 9 у юношей и 8 у девушек.