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Подготовку к паводкам и пожароопасному сезону обсудили в правительстве Ингушетии

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Заседание комиссии по ЧС

Подготовку к паводкам и пожароопасному сезону обсудили в Магасе на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, под руководством вице-премьера региона Тимура Фаттахова.

Как сообщил руководитель Минприроды республики Ахметхан Шадиев, к пожароопасному сезону, который в регионе длится с 1 апреля по 31 октября, началась еще в декабре прошлого года с разработки сводного плана тушения лесных пожаров.

Он напомнил, что в начале марта в горном сельском поселении Джейрах были проведены учения с участием представителей ГУ МЧС, задействованных ведомств и органов местного самоуправления. Отрабатывались совестные действия, в частности — маневрирование силами и средствами пожаротушения.

Также Назрановским и Сунженским лесопожарными центрами проведен плановый ремонт техники и оборудования, подготовлены пункты сосредоточения противопожарного инвентаря. Региональная диспетчерская служба переводится на круглосуточный режим работы. Ведется наблюдение, утверждены 22 маршрута наземного патрулирования протяженностью 280 км.

Что касается паводкоопасного периода, в Ингушетии он наступает во второй половине мая и достигает пика в начале июня, с началом выпадения ливневых осадков и повышения температурного режима в горах. Достижение уровней воды критических отметок ожидается при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного до конца августа.

По данным чрезвычайного ведомства по республике, при наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть четыре населенных пункта: города Карабулак и Сунжа, села Троицкое и Тамариани. Также в результате ливневых дождей из-за отсутствия и загрязнения ливневой канализации возможно частичное подтопление Магаса и Назрани.

Приняты превентивные меры, включая руслорегулировочные работы на двух участках протяженностью около 2 км, а также на реках Яндырка и Сурхахи, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

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