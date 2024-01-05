Подозреваемых в незаконной рубке леса ищут правоохранители Ингушетии
В Сунженском районе республики полицией вывялен факт незаконной рубки леса, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
В ходе выезда следственно-оперативной группы после звонка от участкового Алкунского лесничества, на окраине сельского поселения Нижний Алкун в лесном массиве были обнаружены два спиленных дерева предположительно породы бук и 21 пень.
Стволы, которые «черные лесорубы» не успели вывезти, переданы на сохранение Сунженскому лесничеству.
В действиях неустановленных злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 260 УК России, проводится проверка.