Подросток попал в реанимацию из-за упавшей ветки в городском парке Малгобека

«15 августа пострадавший в городском парке Малгобека, играя в баскетбол, забежал под дерево за укатившимся мячом, где сверху на него упала обломившаяся ветка», — сказал собеседник.

По его словам, мальчика в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение с ушибом головного мозга и оскольчатым переломом.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.