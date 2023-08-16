Подросток попал в реанимацию из-за упавшей ветки в городском парке Малгобека
Несовершеннолетний житель города Малгобека госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ после падения ему на голову ветки в городском парке, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«15 августа пострадавший в городском парке Малгобека, играя в баскетбол, забежал под дерево за укатившимся мячом, где сверху на него упала обломившаяся ветка», — сказал собеседник.
По его словам, мальчика в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение с ушибом головного мозга и оскольчатым переломом.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка.