Подрядчика в Ингушетии подозревают в присвоении 1,7 млн рублей при строительстве ДК
Руководитель строительной организации в Ингушетии подозревается в хищении бюджетных 1,7 млн рублей при строительстве ДК в рамках нацпроекта «Культура», сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«41-летний гендиректор частной строительной фирмы в период с мая по декабрь 2020 года похитил денежные средства, выделенные на строительство Дома культуры в сельском поселении Нестеровское в рамках национального проекта «Культура», — рассказал собеседник.
По его словам, хищение денежных средств осуществлено путём завышения объёмов выполненных работ и внесения заведомо искажённых сведений в отчетную документацию при выполнении строительных работ на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Отмечается, что правоохранительными органами осуществляются процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подробностей и совершенных мошенничеств.