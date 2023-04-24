Пограничники провели в столице Ингушетии школьные соревнования по волейболу

Мероприятие было посвящено 113-й годовщине со дня рождения легендарного пограничника, Героя Советского Союза, опытного следопыта Никиты Фёдоровича Карацупы, который посвятил службе на границе почти 20 лет. Вместе со своим верным четвероногим помощником по кличке Индус Карацупа задержал 338 нарушителей государственной границы, выявил и лично уничтожил 129 шпионов и диверсантов.

«Игры проходили по официальным правилам волейбола, поэтому ребята отнеслись к соревнованиям со всей ответственностью. В напряженной борьбе спортсмены показали свои лучшие качества: умение поддерживать друг друга, помогать, принимать коллективные решения», — отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РИ.

В итоговом зачете места распределились следующим образом: первое место заняла школа № 2, второе место — гимназия «Марем», и третье место — школа № 1.

