Похитивший у жителя Ингушетии более 140 тыс. рублей мошенник задержан в Челябинске

Мужчина находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России. Ранее он похитил у жителя Ингушетии мошенническим путем 144 тыс. 940 рублей с использованием платформы «Binance».

У злоумышленника принята явка с повинной. Фигурант задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по региону.