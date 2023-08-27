Мошенничество

Похитивший у жителя Ингушетии более 140 тыс. рублей мошенник задержан в Челябинске

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Правоохранители Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе выезда в служебную командировку, установили и доставили в республику уроженца Челябинска, 1997 года рождения.

Мужчина находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России. Ранее он похитил у жителя Ингушетии мошенническим путем 144 тыс. 940 рублей с использованием платформы «Binance».

У злоумышленника принята явка с повинной. Фигурант задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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