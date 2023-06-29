Власть

Показавших хорошие результаты деятельности глав муниципалитетов будут поощрять в Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов заявил, что намерен поощрять руководителей муниципалитетов, добившихся лучших результатов в деятельности по пополнению местного бюджета, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Ежемесячно будем подводить итоги по собираемости налогов в местный бюджет, по постановке на учет незарегистрированного имущества и еще по ряду критериев. Руководство самого эффективного муниципалитета будет поощрено денежной премией», — сказал Глава на совещании в Магасе.

Он также отметил, что показателем эффективности работы местных властей является успешное проведение призывной кампании и назвал три муниципальных образования, которые справились с задачей — Сунженский, Назрановский и Малгобекский районы.

«Главы администраций этих районов показали полную вовлеченность в такую важную работу, как призыв в Российскую армию, и получили хорошие результаты. Остальным есть с кого брать пример», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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