Профилактика

Полицейские и общественник провели встречу с жителями самого большого села Ингушетии

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Полицейские и общественник провели встречу с жителями самого большого в регионе сельского поселения Экажево Назрановского района, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«Целью встречи в доме культуры являлось налаживание более тесного взаимодействия между министерством внутренних дел и населением. Инициатором мероприятия выступил общественный совет при МВД по республике и руководство ведомства», — сказал собеседник издания.

По его словам, обсуждались актуальные вопросы, волнующие людей на местах, в том числе наращивание проводимых полицией профилактических мероприятий, направленных на противодействие наркомании, особенно среди молодежи, грубые нарушения ПДД, преступления и административные правонарушения.

Также правоохранители и председатель общественного совета при МВД по республике Муса Гадиев рассказали собравшимся о причинах, целях и задачах СВО, разъяснили порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел.

Встреча представителей общественности и полиции содействовала укреплению взаимного доверия и объединению усилий здоровых сил общества в борьбе с преступностью, говорится в релизе.

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