Полицейские и общественники Ингушетии обсудили со студентами актуальную проблему наркомании

Встреча прошла в общежитии вуза с участием оперуполномоченного по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике майора полиции Мадины Дударовой, инспектор ПДН ОМВД России по Магасу капитана полиции Хавы Плиевой, главного нарколога Минздрава региона Джамбулата Ваделова и члена общественного совета при министерстве внутренних дел Алихана Алиханова.

«Джамбулат Хаджибикарович рассказал студентам о том, что употребление наркотиков приводит к тяжелой зависимости, деформации личности, потере уважения окружающих и друзей, подробно рассказал, как запрещенные вещества влияют на молодой организм, на психическое и эмоциональное состояние человека, к каким пагубным последствиям могут привести всего одна затяжка, одна таблетка или один укол», — отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Об административной и уголовной ответственности за употребление, изготовление, хранение и сбыт запрещенных веществ, напомнила Хава Плиева.

В свою очередь, Алихан Алиханов призвал ребят вести здоровый образ жизни, активно участвовать в общественно-полезной деятельности, беречь себя и своих близких от наркотического дурмана.

Мадина Дударова отметила, что подобные акции проходят ежегодно, они позволяют привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Целью таких встреч является пропаганда здорового образа жизни, формирование у молодежи негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Все собравшиеся сошлись во мнении, что наркотики — это чума XXI века, с которой нужно вести бескомпромиссную борьбу ради будущего нашего общества.