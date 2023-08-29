Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике, патриотическая акция проводится по инициативе коллег из УМВД России по Астраханской области.

Флаг побывает во всех регионах страны и будет установлен в центральном музее МВД России в Москве.

Напомним, формирование института участковых в российской милиции началось с момента утверждения Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года «Инструкции участковому надзирателю». С тех пор, название должности не раз менялось. В 2011 году в результате реформирования системы МВД России было принято современное название должности — «участковый уполномоченный полиции».