Поломка насосов оставила без воды жители двух МКД в Назрани

Как сообщается в Телеграм-канале администрации города, по поручению мэра Урусхана Евлоева на месте побывали глава центрального административного округа Руслан Оздоев и начальник участка Ахмед Мальсагов.

В настоящее время имеются перебои с водоснабжением в домах номера16 и 19 по улице Новая. После проведения диагностики установлено, что сгорели два насоса из трех, которые подпитывали район «Юбилейный». В связи с чем падает давление в водопроводных трубах и даже при небольшом разборе жильцы обоих домов остаются без воды, говорится в релизе.

«Необходимое оборудование заказано, надеемся, что в ближайшие дни ситуация разрешится. Просьба к жителям отнестись с понимание, мы не остаемся в стороне и в первую очередь заинтересованы в том, чтобы нормализовать подачу воды. Для этого все необходимые усилия будут приложены», — отметили в мэрии Назрани.