Водоснабжение

Поломка насосов оставила без воды жители двух МКД в Назрани

0

Жители двух многоквартирных домов в районе «105 массив» Назрани остались без воды из-за поломки насосов.

Как сообщается в Телеграм-канале администрации города, по поручению мэра Урусхана Евлоева на месте побывали глава центрального административного округа Руслан Оздоев и начальник участка Ахмед Мальсагов.

В настоящее время имеются перебои с водоснабжением в домах номера16 и 19 по улице Новая. После проведения диагностики установлено, что сгорели два насоса из трех, которые подпитывали район «Юбилейный». В связи с чем падает давление в водопроводных трубах и даже при небольшом разборе жильцы обоих домов остаются без воды, говорится в релизе.

«Необходимое оборудование заказано, надеемся, что в ближайшие дни ситуация разрешится. Просьба к жителям отнестись с понимание, мы не остаемся в стороне и в первую очередь заинтересованы в том, чтобы нормализовать подачу воды. Для этого все необходимые усилия будут приложены», — отметили в мэрии Назрани.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правоохранители Ингушетии приняли участие в пожарно-тактических учениях
Худрук Государственной филармонии Ингушетии удостоен премии правительства России
Глава Ингушетии провел очередной прием граждан
Более тридцати сотрудников управления Росгвардии по Ингушетии наградили в Магасе
Ингушские школьницы — лауреаты всероссийских конкурсов
Житель Ингушетии отработает 120 часов и заплатит штраф за угрозы пограничникам и «пьяную» езду
Более 22 граммов героина нашли у жителя Ингушетии и в тайниках
В Ингушетии завели уголовное дело после находки тайника с боеприпасами
Глава Ингушетии помог поисковому отряду «Патриот» приобрести профессиональное оборудование
Коммолодёжи Ингушетии провёл военно-патриотическое мероприятие в одной из школ Малгобека
Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу

Главное

Яндекс.Метрика

 