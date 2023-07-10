Встреча

Полпред Ингушетии в СЗФО Муслим Аушев встретился с военнослужащими из республики

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Полпред Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе Муслим Аушев посетил военнослужащих срочной службы из республики, проходящих службу в войсковой части 02511, расположенной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Отмечается, что в данной части проходят службу 45 солдат из Ингушетии. Командование бригады предоставило возможность в течение двух часов пообщаться с ребятами — уроженцами региона.

Как сообщили в постпредстве республике в Москве, участники встречи обсудили все насущные проблемы, решили вопрос с оказанием медицинской помощи одному из бойцов, имеющему проблемы со здоровьем. Гости привезли солдатам халяльные продукты питания и организовали видеоконференцию с руководством Ингушского комитета солдатских отцов.

Имам Магомед Хадзиев провёл беседу на религиозную тему, пожелал бойцам достойно отслужить и вернуться домой живыми и здоровыми.

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