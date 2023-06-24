Полпред в СКФО призвал верить только надежным источникам информации в связи с обстановкой

«Сегодня наша страна ведет войну с внешними врагами, ставящими своей целью уничтожение России. Военнослужащие российской армии героически сражаются, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. Среди бойцов на передовой много солдат и офицеров из регионов Северного Кавказа, добровольцев самых разных национальностей и вероисповеданий, представителей казачества», — отметил Чайка в своем обращении, опубликованном на сайте полпредства.

По его словам, в этой сложной ситуации отдельная группа предателей, поставивших свои личные цели и политические амбиции выше государственных, предприняла вопиющую попытку вооруженного мятежа, пойдя против воли многонационального народа России. Их действия, очевидным образом, носят незаконный характер и ставят под угрозу безопасность страны.

«Органами государственной власти и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия для наведения порядка. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе спокойная и стабильная. Самое важное сейчас не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг Президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и неукоснительно выполнять его указания», — подчеркнул полпред.

Чайка уверен, что единая и многонациональная Россия сможет преодолеть любые испытания и прийти к победе.