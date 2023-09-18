Полувековой юбилей отметила школа села Инарки Малгобекского района Ингушетии
Свой 50 день рождения отметила школы номер 12 сельского поселения Инарки Малгобекского района. На торжество собрались представители районной администраций, управления образования, общественных организаций, ветераны педагогического труда, педагоги и бывшие выпускники школы.
На мероприятии присутствовал помощник главы районной администрации Алихан Хамхоев. От имени руководителя администрации муниципалитета и от себя лично он пожелал учителям высоко нести знамя просвещения, чтобы школа и дальше оставалась одной из лучших и образцовых в республике.
Отмечается, что присутствующие вспоминали богатую историю школы, ее преподавателей, в том числе и тех, кто уже ушел из жизни. Здесь звучали имена выпускников, которые прославили не только свою школу, но и республику. Также отдали дань памяти достойным сыновьям своего отечества, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации района.