Юбилей

Полувековой юбилей отметила школа села Инарки Малгобекского района Ингушетии

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Свой 50 день рождения отметила школы номер 12 сельского поселения Инарки Малгобекского района. На торжество собрались представители районной администраций, управления образования, общественных организаций, ветераны педагогического труда, педагоги и бывшие выпускники школы.

На мероприятии присутствовал помощник главы районной администрации Алихан Хамхоев. От имени руководителя администрации муниципалитета и от себя лично он пожелал учителям высоко нести знамя просвещения, чтобы школа и дальше оставалась одной из лучших и образцовых в республике.

Отмечается, что присутствующие вспоминали богатую историю школы, ее преподавателей, в том числе и тех, кто уже ушел из жизни. Здесь звучали имена выпускников, которые прославили не только свою школу, но и республику. Также отдали дань памяти достойным сыновьям своего отечества, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации района.

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