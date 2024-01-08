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Пользователей Telegram Ингушетии предупреждают о случаях взломов аккаунтов

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В следственном управлении СКР по республике предупреждают пользователей популярного мессенджера Telegram о случаях взломов аккаунтов.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, мошенники действуют по разным схемам: могут поступить сообщения о том, что кто-то подарил премиум-подписку, но ее нужно активировать, либо поступают просьбы о помощи родственникам, попавшим в беду и тому подобное.

«Далее следует предложение перейти по ссылке. Если осуществить данное действие, аккаунт окажется в руках мошенников, а вместе с ним и ваши личные сообщения, фотографии и документы, сохраненные в переписке», — отметил собеседник издания.

По его словам, защитить учетную запись можно, установив двухэтапную аутентификацию. Нужно перейти во вкладку «Настройки» и далее «Конфиденциальность», выбрать раздел «Двухэтапная аутентификация» и включить ее, ввести пароль, которым дополнительно будет защищен аккаунт, и нажать кнопку «Готово». Если у вас «iPhone», то эта функция называется «Облачный пароль».

«Самое главное — никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Берегите себя и персональные данные», — добавили в СУ СКР по республике.

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