После отравления угарным газом ребенка прокуратурой Ингушетии проводится проверка

«Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметил собеседник издания.

Ранее наше издание информировало, что в частном доме сельского поселения Новый Редант Малгобекского района сегодня утром девочка отравилась угарным газом, ее доставили в медучреждение. Состояние пострадавшей стабильное, угрозы жизни нет.

По прибытии на место происшествия сотрудниками газовой компании установлено, что утечка газа произошла из-за негерметичной установки оборудования.