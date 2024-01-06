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После отравления угарным газом ребенка прокуратурой Ингушетии проводится проверка

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После отравления угарным газом несовершеннолетнего ребенка прокуратурой Малгобека проводится проверка, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства республики.

«Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметил собеседник издания.

Ранее наше издание информировало, что в частном доме сельского поселения Новый Редант Малгобекского района сегодня утром девочка отравилась угарным газом, ее доставили в медучреждение. Состояние пострадавшей стабильное, угрозы жизни нет.

По прибытии на место происшествия сотрудниками газовой компании установлено, что утечка газа произошла из-за негерметичной установки оборудования.

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