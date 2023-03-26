Права человека

После вмешательства Роспотребнадзора жителям Ингушетии вернут деньги за авиабилеты

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После вмешательства управления Роспотребнадзора по республике жителям региона вернут деньги за билеты на самолет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника, в управление обратилась женщина, которая сообщила, что заранее были приобретены билеты на рейс «Минеральные Воды-Москва». Вылет планировался 17 августа прошлого года, но сделать это не удалось из-за болезни одного из пассажиров. Аэропорт был уведомлен об этом за 24 часа до вылета.

Все затребованные исполнителем документы были предоставлены (сканы электронных билетов, больничный, медицинская справка), однако законные требования были проигнорированы.

После обращения сотрудников управления Роспотребнадзора по Ингушетии в авиакомпанию о необходимости предоставления разъяснений по указанным в обращении фактам и недопущении нарушений прав потребителей, авиаперевозчиком принято решение о возврате денег пассажирам за вынужденный отказ от полета.

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