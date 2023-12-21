Постпред Ингушетии в Москве принял участие в открытии дня Псковской области на выставке-форуме «Россия»

Отмечается, что Илезов принял участие в торжественном открытии дня этого субъекта Федерации на ВДНХ при участи губернатора Псковской области и других представителей руководства региона.

Постпред Ингушетии, сообщила его пресс-служба, поздравил коллег с днем региона на выставке «Россия» и пожелал процветания Псковской области.

«Псковская область познакомила гостей выставки с культурой, туризмом, социальным и экономическим развитием своего региона. В области расположено более 4 тысяч объектов культурного наследия, активно развивается не только туризм, но и транспортная и социальная инфраструктура, промышленное производство», — подчеркнул Микаил Илезов.