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Постпред Ингушетии в Москве принял участие в открытии дня Псковской области на выставке-форуме «Россия»

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Постоянный представитель Ингушетии в Москве Микаил Илезов посетил день Псковской области на выставке-форуме «Россия».

Отмечается, что Илезов принял участие в торжественном открытии дня этого субъекта Федерации на ВДНХ при участи губернатора Псковской области и других представителей руководства региона.

Постпред Ингушетии, сообщила его пресс-служба, поздравил коллег с днем региона на выставке «Россия» и пожелал процветания Псковской области.

«Псковская область познакомила гостей выставки с культурой, туризмом, социальным и экономическим развитием своего региона. В области расположено более 4 тысяч объектов культурного наследия, активно развивается не только туризм, но и транспортная и социальная инфраструктура, промышленное производство», — подчеркнул Микаил Илезов.

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