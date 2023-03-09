Постпред Ингушетии в Москве принял участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

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Постоянный представитель Ингушетии в Москве Микаил Илезов по поручению Главы республики принял участие во встрече руководства группы стратегического видения «Россия — исламский мир» с послами государств — членов Организации исламского сотрудничества.

По информации постпредства региона, на заседании подвели итоги 2022 года и обсудили перспективы деятельности группы.

В ходе мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россию и исламские страны объединяет приверженность культурно-цивилизационному многообразию народов планеты, их право самим определять пути своего политического и социально-экономического развития.

Отмечается, что в прошлом году по линии группы стратегического видения «Россия — исламский мир» было организовано свыше десятка крупных мероприятий.

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