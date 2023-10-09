Повышена надежность электроснабжения двух населенных пунктов Ингушетии

Энергообъект общей протяженностью 8,6 километра обеспечивает электроэнергией часть города Карабулака и сельского поселения Яндаре Назрановского района, отмечает пресс-служба компании.

От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка четырех тысяч человек и пяти социально значимых учреждений. В том числе — школа, детский сад и котельная станция, обеспечивающая теплоснабжение микрорайона в Яндаре в котором 14 многоэтажных домов. Кроме того, ЛЭП доставляет энергоресурс ряду административных и правоохранительных структур.

Энергетики заменили на воздушной линии 27 опор, четыре километра ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Отличительные свойства СИП — устойчивость к коррозии, высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность.

«Во-первых, самонесущий изолированный провод плотно связан в тугой жгут, что обеспечивает большое сопротивление разрыву. Во-вторых, наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. К тому же, его конструкция практически исключает возможность схлестывания и коротких замыканий, — рассказал главный инженер Карабулакских электрических сетей Магомед Осканов.

Кроме того, специалисты установили на энергообъекте современные аналоги вместо 80 изношенных изоляторов.

«Качественная реализация Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта позволяет энергетикам решать главную задачу отрасли — обеспечение надежного электроснабжения наших потребителей. Мы уже приступили к итоговой фазе работ в 2023 году. Все технические мероприятия будут завершены в срок», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, энергокомпания в текущем году направит почти 146 млн рублей ремонтные работы в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году.