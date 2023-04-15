Убийство

Пожилой житель Ингушетии обвиняется в убийстве

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя республики, который обвиняется в убийстве, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что 7 февраля этого года вечером мужчина в помещении КФХ, расположенного в сельском поселении Барсуки Назрановского района, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 45-летнему оппоненту удар ножом в области груди, от которого последний скончался при доставлении в больницу.

В рамках уголовного дела проведен комплекс необходимых следственных действий, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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