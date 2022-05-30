Индексация

Правительство России проиндексировало пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%

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C 1 июня страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%, соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров России.

Отмечается, что пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Решение коснется около 35 миллионов человек.

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.

Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов человек.

Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдет на индексацию пенсий.

«Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Напомним, проиндексировать пенсии, а также увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда поручил Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросам социальной поддержки граждан, состоявшегося 25 мая. Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом.

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