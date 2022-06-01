Ипотека

Правительство запускает ипотечную программу на самостоятельное строительство частных домов

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Правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей, сообщается на сайте кабинета министров.

В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами.

Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия.

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