Правительством России одобрены проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Ингушетии

«Сегодня мы одобрили еще 17 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Их общая стоимость составляет 34,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 18,8 млрд рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится для 565,2 тысячи человек», — отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что программы утверждены для Белгородской, Калининградской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Сахалинской, Томской, Тульской, Ярославской областей, республик Карелия, Бурятия, Мордовия, Ингушетия, Удмуртской Республики, а также Забайкальского, Красноярского и Пермского краев.

Таким образом, на сегодняшний день одобрено 70 проектов общей стоимостью 142,2 млрд рублей (федеральный бюджет — 87,5 млрд рублей).

Ранее, принимавший участие в заседании, Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти Ингушетии намерены начать модернизацию коммунальной инфраструктуры, направив на решение этой задачи более 800 млн рублей.

«Планируем обновить 300 км водопроводных сетей. Это обеспечит качественным водоснабжением население в 70 тыс. человек и снизит аварийность коммунальной инфраструктуры на 7,7%. Федеральный центр поддерживает наш проект, нам же необходимо строго соблюдать сроки его исполнения», — отметил Калиматов.

Он поблагодарил федеральное правительство России и за оказываемую помощь в реализации двух проектов: строительство водозабора на реке Асса мощностью 100 тыс. м3/сутки и очистных сооружений в городе Сунжа.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства республики, обновление коммунальной инфраструктуры — одна из острых проблем в регионе. Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды при транспортировке составляет свыше 30%. По данным мониторинга, в среднем более 65% сетей нуждаются в замене.

«Население у нас растет, соответственно, увеличивается и нагрузка на коммунальные сети. А они и так уже большей частью изношенные. Ремонтные работы не решают проблемы в целом, нужна полная модернизация коммунальной инфраструктуры. И поэтому, нам так важна помощь правительства, которое хорошо понимает наши проблемы и помогает нам их решать, включая регион в различные федеральные программы», — отметил Калиматов.